Задержан водитель, который насмерть сбил пешехода и скрылся в Туркестанской области
Айдана Демесинова
В Туркестанской области полицейские задержали водителя, скрывшегося после смертельного наезда на пешехода, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.
На пульт "102" дежурной части Сарыагашского РОП поступило сообщение от местного жителя о том, что на международной трассе Жибек жолы -Жетысай неизвестный водитель совершил наезд на пешехода и скрылся с места ДТП.
"Сразу же на место происшествия выехала следственно-оперативная группа из числа опытных полицейских. В ходе проведения мероприятий стражи порядка заметили на дороге тело пешехода – мужчины азиатской национальности в возрасте 40-45 лет", – говорится в сообщении.
В результате ДТП потерпевший от полученных травм скончался на месте происшествия, а виновный водитель скрылся в неизвестном направлении. С целью задержания подозреваемого районные полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий.
"Так, участковые инспекторы полиции МПС Сарыагашского РОП майор полиции Биржан Кожабеков, старшие лейтенанты полиции Ерлан Туяков, Асхат Ашир, старшина полиции Султан Станбеков провели необходимые мероприятия и приложили все усилия для задержания легковой автомашины, возможно уехавшей из Жетысая в сторону города Шымкент", – добавили в пресс-службе.
Полицейские проверили все возможные места появления автомашины подозреваемого. Спустя нескольких часов, стражи порядка, проверявшие все дороги и трассы, обнаружили автомашину "Мерседес", совершившую наезд на пешехода. Выяснилось, что скрывшийся водитель бросил автомашину в 4 километрах от места ДТП. Позднее полицейские задержали водителя автомашины. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование