Задержан вор, вскрывавший шкафчики в фитнес клубах Алматы

Приходил он в спортзалы под видом клиента, под вымышленными анкетными данными записывался на разовую тренировку, в зале находился не более получаса, а затем передислоцировался в раздевалки.

Фото: polisia.kz

Мужчина украл 12 тысяч евро в раздевалке фитнес клуба в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Столь "предприимчивым" способом промышлял приезжий 32-летний гражданин Ю. В Алматы проживает на съемных квартирах, место жительства менял постоянно.

Как стало известно, орудовал он только в фитнес клубах. Приходил в спортзалы под видом клиента, под вымышленными анкетными данными записывался на разовую тренировку, в зале находился не более получаса, а затем передислоцировался в раздевалку. Там он в личных вещах посетителей находил ключи от шкафчиков, вскрывал их и уносил с собой чужие деньги, сотовые телефоны и украшения.

"Подозреваемый задержан. Он находится под стражей. На данном этапе досудебного расследования установлена причастность злоумышленника к 10-ти аналогичным кражам. Не исключаем и другие возможные эпизоды. Работа в этом направлении продолжается", – рассказал начальник Управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

Спикер также сообщил, что гражданин Ю. ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление.