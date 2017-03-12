В медицинской маске, угрожая ножом, он забрал около 25 тыс. тенге и сотовый телефон продавца. Как только злоумышленник скрылся, не растерявшаяся пожилая женщина сообщила о случившемся по телефону 102. Совместными усилиями оперативников областной и городской криминальной полиции подоз­реваемый был установлен и задержан на одной из съемных квартир.

Ранее неоднократно судимый 44-летний житель областного центра свою вину признал полностью. По словам начальника УВД Петропавловска Анатолия Мурзыканова, по окончании следственных мероприятий уголовное дело будет передано в суд.