Задержан замглавы управления здравоохранения Атырауской области
В городе Атырау задержан заместитель руководителя областного управления здравоохранения, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».
Департамент экономических расследований задержал заместителя руководителя управления здравоохранения Атырауской области Нуркуата Нудина. Этот факт подтвердили в пресс-службе ведомства.
В областном управлении здравоохранения он приступил к работе 1 апреля 2021 года. Курировал финансы. Но, по информации пресс-службы, задержание не связано с медицинским ведомством.
Известно, что ранее он работал заместителем руководителя управления строительства области. Ему инкриминируется уголовная статья, предусматривающая наказание за присвоение или растрату вверенного чужого имущества.