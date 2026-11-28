Полиция предполагает, что поступок женщины был продиктован "личиной неприязнью" к одному из жильцов, передает Kazpravda.kz

Скриншот: видео ДП Алматы

В Алматы раскрыто уголовное дело по факту пожара в частном доме, унесшего жизни пяти человек, сообщает ДП города.

Трагедия произошла в ночь на 26 ноября в Бостандыкском районе. Во время тушения пожара в доме были обнаружены тела пяти человек. По данному факту зарегистрированы уголовные дела и создана специальная следственно-оперативная группа.

"В ходе расследования полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, восстановили маршрут передвижения возможной подозреваемой и установили обстоятельства произошедшего. По версии следствия, причиной трагедии стал умышленный поджог, совершенный на почве личной неприязни. В результате оперативно-розыскных мероприятий 37-ми летняя подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Как сообщалось, ночью 26 ноября поступило сообщение о возгорании частного жилого дома в Бостандыкском районе Алматы. На месте происшествия обнаружены тела пяти человек, среди них один несовершеннолетний.