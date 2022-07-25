Задержана преступная группа вымогателей денег у предпринимателей в Актобе

Сотрудники полиции совместно с коллегами из ДКНБ пресекли преступную деятельность группы, занимающейся вымогательством у предпринимателей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

"Группа из шести человек с внешними признаками деструктивных течений, прикрываясь религией, по надуманным причинам неоднократно вымогали деньги у жителей Актобе", - говорится в информации ведомства.

В ходе проведения оперативных мероприятий подозреваемые были задержаны с поличным и водворены в ИВС УП города Актобе.

"По данным фактам начаты досудебные расследования по ст. 194 ч.2 УК РК "Вымогательство", проводится следствие и проверяется причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений", - проинформировали в полиции.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, отметили в пресс-службе.