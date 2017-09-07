Происшествия
Задержана водитель трамвая, сбившая двух девочек в Павлодаре
В Павлодаре на трое суток водворена в изолятор временного содержания водитель трамвая, сбившая рано утром сестер восьми и десяти лет, одна из которых погибла, передает МИА "Казинформ".

"По факту происшествия с участием трамвая и несовершеннолетних детей начато досудебное расследование по статье "нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека", – заявил прессе исполняющий обязанности пресс-секретаря ДВД Павлодарской области Руслан Оспанов. – В настоящее время по делу назначен ряд необходимых судебных экспертиз".

Сейчас водитель водворена в ИВС.

"Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет", – отметил Оспанов.

Напомним, смертельное ДТП с участием трамвая произошло сегодня по улице Кутузова в Павлодаре. Как сообщил пресс-секретарь АО "Трамвайное управление города Павлодара" Тимофей Голев, ДТП произошло около остановки "Театр Аймауытова", вблизи пешеходного перехода. По информации Голева, водителем трамвая была девушка 1987 года рождения. Стаж работы – 5 лет.

В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что в результате ДТП, которое произошло в 7.23 утра, пострадали школьницы, 2007 и 2009 годов рождения. 10-летняя девочка скончалась от полученных травм на месте происшествия. 8-летняя пострадавшая доставлена в реанимационное отделение детской областной больницы. Она осмотрена хирургом, нейрохирургом, травматологом, реаниматологом.

"Ребенок 2009 года рождения поступил с признаками травматического шока 2–3-й степени, закрытой черепно-мозговой травмой в виде ушиба головного мозга тяжелой степени, – сказала заместитель главного врача больницы Гульсара Тампишева. – Все лечебно-диагностические мероприятия были проведены в полном объеме и продолжаются. Сейчас состояние ребенка стабильно тяжелое. Подходили родственники. Я думаю, что родители, наверное, находятся в шоковом состоянии. Девочка в сознании. Все процедуры проводятся под анестезией, поэтому разговоры мы не проводим. Ребенок находится в отделении реанимации".

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