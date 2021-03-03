Общество
Задержание банды контрабандистов попало на видео в СКО
Айдана Демесинова
В Северо-Казахстанской области задержаны члены транснациональной ОПГ, занимавшейся контрабандой автомашин. Об этом сообщила пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу, передает Kazpravda.kz.   

"Департаментом экономических расследований по Северо-Казахстанской области совместно с областной прокуратурой пресечена деятельность транснациональной преступной группы, занимавшейся контрабандой автомашин. Организаторы поставляли автомашины по подложным таможенным документам под видом запасных частей из России на территорию Казахстана", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе обыска склада обнаружены и изъяты 60 автомобилей (54 легковых, 6 грузовых), документы, подтверждающие противоправную деятельность, поддельные техпаспорта и государственные номерные знаки РФ.

По данным ведомства, предварительная сумма причиненного государству ущерба составляет порядка 650 миллионов тенге.

В отношении задержанных санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 2-х месяцев.

Проводится досудебное расследование.


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