Задержание экстремиста-наркоторговца попало на видео в Атырау
Приверженец деструктивного течения задержан за сбыт наркотиков в Атырау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сотрудниками управления по борьбе с экстремизмом Департамента полиции Атырауской области совместно с сотрудниками ДКНБ за сбыт синтетических наркотиков задержан 32-летний житель Атырау – приверженец деструктивного религиозного течения.
В ходе проведенных обысков у задержанного были изъяты синтетические наркотики, запрещенная религиозная литература и компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".
"Кроме того, ему инкриминируется пропаганда терроризма по статьям 256 и 174 УК РК – возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни", – отметили в полиции.
В отношении задержанного гражданина санкционирован арест.