Задержание гендиректора "Ғылым ордасы" попало на видео в Алматы
Генеральный директор РГП на ПХВ "Ғылым ордасы" и его подчиненный подозреваются во взяточничестве. Об этом сообщил следователь по особо важным делам 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров в ходе онлайн-брифинга, передает Kazpravda.kz.
"Антикоррупционной службой по Алматы по подозрению в совершении коррупционного правонарушения начато досудебное расследование в отношении генерального директора РГП на ПХВ "Ғылым ордасы" и главного экономиста этого же учреждения", – сообщил Бигайдаров.
По его словам, они подозреваются в системном получении от граждан незаконных денежных вознаграждений за предоставление государственного помещения в аренду без соответствующих заключенных договоров.
"Подозреваемый директор задержан и водворен в изолятор временного содержания города Алматы. Подозреваемые признали свою вину, расследование продолжается. Окончательное решение о степени виновности подозреваемых будет вынесено судом", – заключил Бигайдаров.