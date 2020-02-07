Задержание главы Департамента труда и соцзащиты Мангистауской области попало на видео
Антикоррупционной службой Мангистауской области начато досудебное расследование в отношении заместителя руководителя Департамента труда, социальной защиты и миграции Мангистауской области по подозрению в совершении коррупционных преступлений, передает Kazpravda.kz.
"Она подозревается в получении на системной основе взяток от граждан за незаконное ускорение присвоения инвалидности", – говорится в сообщении Агентства РК по противодействию коррупции.
Процессуальное задержание не применялось в связи с признанием вины и получением от подозреваемой в присутствии защитника письменного обязательства о явке.