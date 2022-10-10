Фото: Kazpravda.kz
Общество
Задержание казахстанки в Турции прокомментировали в МИД РК
Елисеева Екатерина
корреспондент

Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве прокомментировал задержание казахстанки в Турции, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По его словам, турецкие правоохранительные органы задержали гражданку Казахстана.

"Такая информация поступила от наших дипломатов. Она приехала в Турцию для пересадки органов. По предварительным данным, обвиняется в подделке документов. То есть она, следствие еще разберется, указала донора в качестве родственника, а он оказался гражданином совсем другой страны. Поэтому она сейчас находится под стражей", – рассказал Смадияров.

Также он сообщил, что консульство Казахстана держит это дело на особом контроле. Уже нашли адвоката.

"С ее родными мы на постоянной связи. И сейчас ходатайствуем о том, чтобы ее перевели под подписку о невыезде в связи с состоянием ее здоровья", – заключил Айбек Смадияров. 

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