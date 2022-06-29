Фото: Kazpravda.kz
Общество , Россия
Задержание самолета российской авиакомпании в Нур-Султане прокомментировали в КГД

В Комитете государственных доходов Министерства финансов Казахстана прокомментировали задержание самолета российской грузовой авиакомпании Volga Dnepr Airlines в городе Нур-Султане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

В cоциальных сетях казахстанцы обсуждают новость о задержании борта авиакомпании Volga Dnepr Airlines в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев.

Самолет авиакомпании Volga Dnepr Airlines, выполнявший коммерческий рейс Урумчи (КНР) – Нур-Султан – Москва, задержали 26 июня 2022 года в аэропорту Нур-Султана.

Ситуацию прокомментировали в Комитете государственных доходов Минфина РК.

«Экипажем судна и их представителем своевременно не были представлены таможенные документы, сведения для совершения таможенных операций в установленные сроки. Поэтому в отношении авиакомпании возбуждено административное производство по статье «Нарушение сроков подачи таможенной декларации, документов и сведений» Кодекса РК об административных правонарушениях. Санкцией данной статьи предусмотрен штраф в размере 20 месячных расчетных показателей. Отметим, что в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан перевозчик или иные установленные лица в течение трех часов рабочего времени таможенного органа с момента уведомления о прибытии обязаны заполнить таможенную декларацию на транспортное средство», – сообщили в ведомстве.

Там также отметили, что представители авиакомпании с нарушением согласны, и воздушное судно будет выпущено сразу после выполнения всех таможенных операций.

Представители комитета опровергли всяческую политическую подоплеку случившего и подчеркнули, что это административное правонарушение.

 

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