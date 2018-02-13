Общество
Задержанному за взятку экс-заместителю акима Кентау смягчили приговор
Бывшему заместителю акима города Кентау Южно-Казахстанской области вынесли приговор за взятку, передает Inform.kz.

По информации Кентауского городского суда, подсудимый пошел на процессуальное соглашение с прокурором, что позволило немного смягчить наказание. Берик Кнатов получил минимальный срок заключения по статье 366 части 2 УК РК "Получение взятки в значительном размере" – 3 года лишения свободы с отбыванием срока наказания в учреждении средней безопасности и пожизненным лишением права занимать определенные должности.

Напомним, бывшего заместителя акима Кентау задержали с поличным сотрудники департамента Нацбюро в октябре прошлого года. Он потребовал с частной компании 3,5 миллиона тенге в виде 15% отката от общей суммы, выделенной из государственного бюджета на капремонт двадцати жилых домов в рамках программы "Модернизация жилищно-коммунального хозяйства – 2020".

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