Задержанному за взятку экс-заместителю акима Кентау смягчили приговор
Бывшему заместителю акима города Кентау Южно-Казахстанской области вынесли приговор за взятку, передает Inform.kz.
По информации Кентауского городского суда, подсудимый пошел на процессуальное соглашение с прокурором, что позволило немного смягчить наказание. Берик Кнатов получил минимальный срок заключения по статье 366 части 2 УК РК "Получение взятки в значительном размере" – 3 года лишения свободы с отбыванием срока наказания в учреждении средней безопасности и пожизненным лишением права занимать определенные должности.