Задержанные на западе Казахстана радикалы планировали серию терактов

Комитет национальной безопасности сообщил о пресечении в период с 12 по 30 августа деятельности трех радикальных группировок на территории Западно-Казахстанской и Актюбинской областей, передает Kazpravda.kz
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"В результате сорваны намерения радикалов по совершению нападений на сотрудников правоохранительных органов, а также актов терроризма в местах массового скопления населения", – отметили в КНБ.
Во время обысков в местах жительства участников групп изъято огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, тротил, самодельное взрывное устройство, ножи, печатные и аудиоматериалы экстремистского содержания, атрибутика международных террористических организаций. Также обнаружены специальная бумага, компьютерная и множительная техника, фальшивые денежные знаки, которые изготавливались членами одной из групп для финансирования своей деятельности.
"В отношении членов указанных группировок начаты досудебные расследования по статьям 174 ("Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни"), 256 ("Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма"), 257 ("Создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности"), 231 ("Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг"), 287 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств"), 288 ("Незаконное изготовление оружия") Уголовного кодекса Республики Казахстан. С санкции суда арестованы 10 человек в Западно-Казахстанской и 11 – в Актюбинской областях", – уточнили в пресс-службе комитета.
Следственные мероприятия продолжаются.