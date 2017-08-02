Задержанные в Египте студенты возвращаются в Казахстан
Шестеро задержанных почти две недели назад казахстанских студентов в ближайшее время вернутся на родину, сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел РК Ануар Жайнаков.
"Только что в сопровождении казахстанских дипломатов шестерых молодых граждан нашей страны доставили в аэропорт Каира для возвращения в Казахстан. 1 августа вечером представители Службы национальной безопасности Египта связались с посольством Казахстана и сообщили о депортации всех ранее задержанных молодых казахстанцев на Родину. Сразу после этого консул Казахстана направился в аэропорт для организации необходимых процедур и встретился с казахстанскими гражданами. Их самочувствие нормальное", – проинформировал Жайнаков.
По его словам, в ближайшее время они прибудут в Казахстан. Причины задержания ребят пока не разглашаются.
"По заверениям египетских властей, все обстоятельства задержания наших граждан будут представлены правоохранительными органами арабской страны дополнительно", – добавил руководитель пресс-службы МИД РК.
Неоднократные и ежедневные переговоры с руководством министерства иностранных дел и представителями правоохранительных органов Египта не дали результатов. По истечении почти двух недель с момента задержания студентов, не добившись никакого ответа со стороны Каира, Казахстан был вынужден направить официальную ноту протеста МИД Египта.