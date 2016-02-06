​Задержаны браконьеры

Инспекторы утверждают, что количество архаров, занесенных в Красную книгу и охраняемых государством, катастрофически сократилось. Происходит это из-за браконьерства. Животное, численность которого еще в конце прошлого века достигала около тысячи особей, оказалось на грани исчезновения. Сейчас насчитывается около 200 каратауских архаров, да и то благодаря тому, что 10 лет назад стартовала программа по сохранению и умножению их поголовья.