Свежий выпуск Задержаны браконьеры Любовь ДОБРОТА, Туркестан

Подозреваемых в незаконной охоте задержали на берегу реки Ушкекил. Ими оказались двое мужчин, один из которых – 32-летний безработный житель Шымкента, а второй – 65-летний преподаватель одного из спортивных учреждений Алматы. Полицейские выяс­нили, что в Туркестан он приехал с группой учащихся на соревнования и заодно решил поохотиться.

У браконьеров изъяты разделанные туши кабана и четырех архаров, относящихся к редким видам животных, занесенных в Красную книгу, а также 5 охотничьих ружей, рации, GPS-навигатор, бинокли, ножи и свыше 130 патронов. По факту возбуждено уголовное дело по статье 337 УК РК, предполагающей наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.



