Задержаны должностные лица высшего командного состава Минобороны

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По подозрению в совершении уголовных правонарушений, связанных с халатным отношением к службе и нарушением правил кораблевождения, повлекшими тяжкие последствия, задержаны ответственные должностные лица высшего и старшего командного состава Вооруженных Сил Республики Казахстан.



В числе задержанных – начальник штаба – первый заместитель Главнокомандующего Военно-морскими силами ВС РК, два командира воинских частей, а также командиры роты морской пехоты и катера.



Все они признаны подозреваемыми и водворены в изолятор временного содержания Управления полиции города Актау.



По факту гибели военнослужащих во время учений «Хазар Қорғаны – 2026» военно-следственным подразделением МВД проводится досудебное расследование.



Установлено, что 24 сентября в ходе учений на побережье Каспийского моря, в 43 километрах от города Актау, при высадке личного состава с катера «Қайсар» в условиях неблагоприятной метеорологической обстановки военнослужащие были унесены в море.



В рамках расследования изучаются обстоятельства принятия решений при организации и проведении учебно-боевой задачи, соблюдение требований безопасности, учет гидрометеорологической обстановки, техническое состояние катера и действия должностных лиц, ответственных за проведение учений и безопасность личного состава.



Проводятся необходимые следственные и процессуальные мероприятия. Действиям всех подозреваемых будет дана правовая оценка в установленном законом порядке.



Ход досудебного расследования находится на особом контроле Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.