Задержаны фигуранты дела о поножовщине в Караганде
Задержаны трое фигурантов дела о поножовщине в Караганде. Ход расследования взят прокурором области на особый контроль, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Карагандинской области.
В сообщении пресс-службы отмечается, что в ночь на 1 января 2019 года в ресторане "Древний Рим" в Караганде произошел конфликт, перешедший в групповую драку, в которой погиб один человек, еще трое получили различные ножевые ранения. Органами правопорядка были возбуждены уголовные дела по статьям 99 (убийство) и 293 (хулиганство) Уголовного кодекса РК. В результаты оперативно-следственных действий задержаны трое участников конфликта, один объявлен в розыск.
"Вместе с тем в мессенджерах и социальных сетях активно распространяется недостоверная информация об этом конфликте, в частности о том, что погибли два человека, и конфликт возник на межнациональной почве. Обращаем внимание на тот факт, что потасовка произошла между двумя компаниями и не носила межнационального характера, так как в каждой из них присутствовали представители казахской и других национальностей. Просим граждан не поддаваться на провокации и призывы, а следить за достоверной информацией от органов следствия. В целях предупреждения нарушений законности разъясняем, что умышленные действия, направленные на возбуждение национальной вражды и розни, влекут уголовную ответственность, предусмотренную статьей 174 Уголовного кодекса РК", – говорится в сообщении.
Прокуратура области призывает граждан и представителей средств массовой информации ориентироваться исключительно на официальные данные органа уголовного преследования. Отмечается, что правоохранительные органы обеспечат полную прозрачность расследования, вся информация о ходе расследования будет публиковаться в СМИ и в социальных сетях.