Напомним, что с 6 по 25 января в Алматы и пяти прилегающих к мегаполису районах проводится масштабное оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на профилактику правонарушений, а также выявление лиц, склонных к совершению преступлений. На сегодня стражами порядка проверены около тысячи общественных мест, свыше 10 тыс. подучетных лиц, в том числе ранее судимые, наркозависимые и граждане, злоупотребляющие алкоголем.

Изъято 442 единицы оружия, к административной ответственности привлечены его владельцы. Выявлено 1 548 нарушений миграционного законодательства РК.