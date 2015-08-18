Задержаны перекупщики билетов на матч Астана – АПОЭЛ

В Астане сотрудниками полиции задержаны перекупщики билетов на футбольный матч Астана – АПОЭЛ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Управление административной полиции ДВД.
Задержание произошло вчера, 17 августа, около 19.00 возле кассы стадиона "Астана Арена" во время того, как нарушители занимались нелегальной продажей билетов.
"Мужчины назойливо приставали к гражданам с целью приобретения у них билетов по цене, в несколько раз превышающей официальную стоимость. У нелегальных реализаторов изъято большое количество билетов.
В отношении перекупщиков полицейскими составлены административные протоколы по части 1 статьи 449 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (приставание в общественных местах с целью продажи), по которой им грозит штраф в размере 10 месячных расчетных показателей", – сообщили в полиции.
Напомним, что матч между командами Астана и АПОЭЛ состоится сегодня в 22.00 на стадионе "Астана Арена". В связи с тем, что игру придут посмотреть, как ожидается, около 30 тыс. человек, адмполиция просит воздержаться от использования личного автотранспорта. Для удобства болельщиков будет запущен общественный транспорт. Сбор и доставка зрителей к месту проведения мероприятий будет осуществляться автобусами, предоставленными акиматом города, с определенных мест: это – парковки у спортивного комплекса "Казахстан", у цирка, мечетей "Хазрет Султан", "Нур Астана", парковки у стадиона имени Х. Мунайтпасова и у театра "Жастар" (ранее Национальный театр оперы и балета имени К. Байсеитовой) по ул. Акжайык.
В то же время с 19.00 до окончания мероприятия движение транспортных средств, кроме общественного транспорта и такси, будет закрыто по проспектам Кабанбай-батыра и Туран – на участке от улицы Керей – Жанибек хандары до улицы Хусейн Бен Талал. Рекомендуемый маршрут объезда – по улице Орынбор.
Задержание произошло вчера, 17 августа, около 19.00 возле кассы стадиона "Астана Арена" во время того, как нарушители занимались нелегальной продажей билетов.
"Мужчины назойливо приставали к гражданам с целью приобретения у них билетов по цене, в несколько раз превышающей официальную стоимость. У нелегальных реализаторов изъято большое количество билетов.
В отношении перекупщиков полицейскими составлены административные протоколы по части 1 статьи 449 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (приставание в общественных местах с целью продажи), по которой им грозит штраф в размере 10 месячных расчетных показателей", – сообщили в полиции.
Напомним, что матч между командами Астана и АПОЭЛ состоится сегодня в 22.00 на стадионе "Астана Арена". В связи с тем, что игру придут посмотреть, как ожидается, около 30 тыс. человек, адмполиция просит воздержаться от использования личного автотранспорта. Для удобства болельщиков будет запущен общественный транспорт. Сбор и доставка зрителей к месту проведения мероприятий будет осуществляться автобусами, предоставленными акиматом города, с определенных мест: это – парковки у спортивного комплекса "Казахстан", у цирка, мечетей "Хазрет Султан", "Нур Астана", парковки у стадиона имени Х. Мунайтпасова и у театра "Жастар" (ранее Национальный театр оперы и балета имени К. Байсеитовой) по ул. Акжайык.
В то же время с 19.00 до окончания мероприятия движение транспортных средств, кроме общественного транспорта и такси, будет закрыто по проспектам Кабанбай-батыра и Туран – на участке от улицы Керей – Жанибек хандары до улицы Хусейн Бен Талал. Рекомендуемый маршрут объезда – по улице Орынбор.