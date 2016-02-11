Задержаны подозреваемые в убийстве пропавшего в Астане студента

Происшествия
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Азамат Сыздыкбаев
Сотрудники полиции Астаны нашли тело пропавшего ранее студента 6-го курса Медицинского университета Ерасыла Аубакирова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД

"10 февраля около 22.00 в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ДВД обнаружен труп Аубакирова 1992 года рождения, ранее без вести пропавшего. По подозрению в совершении уголовного правонарушения задержаны и водворены в ИВС трое подозреваемых лиц. Назначены судебные экспертизы, ведется досудебное расследование", – указывается в распространенном сообщении.

Напомним, с момента исчезновения молодого человека родные и друзья Ерасыла Аубакирова через социальные сети искали молодого человека и даже обращались к предполагаемым похитителям. 

"Если кто-нибудь из вас держит его за что-то или он вам должен. Он простит вас и не будет ничего писать или делать. Вернет все долги и сделает все, что он обещал", – призывали знакомые и друзья Ерасыла по просьбе его матери.

По словам друга Ерасыла, конфликтов у перспективного медика не было ни с кем.

"Ерасыл очень хороший человек, поэтому так много людей отозвалось в помощи. Он отличник учебы и перспективный интерн-хирург", – говорил он.

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