Общество
Задержаны подозреваемые в вооруженном нападении на "Казпочту" в Кокшетау
Полицейские задержали подозреваемых в вооруженном нападении на отделение АО "Казпочта" в Кокшетау, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.

Нападение было совершено 3 октября в поселке Застанционный.

"В течение суток сотрудниками полиции был проведен ряд оперативно-разыскных и следственных мероприятий по установлению лиц, совершивших данное преступление. Созданы специальные следственно-оперативные группы, усилены наряды дорожно-патрульной полиции, выставлены дополнительные блокпосты на выездах из областного центра", – сообщили в ДВД.

Принятыми мерами 4 октября сотрудниками полиции в Кокшетау были задержаны двое подозреваемых в разбойном нападении. Установлено, что задержанные являются жителями областного центра в возрасте 25-30 лет, один из них ранее судим за аналогичные преступления.

В настоящее время в отношении подозреваемых проводится ряд необходимых следственных мероприятий, изъяты два игрушечных пистолета, одежда, медицинские маски и похищенные денежные средства.

"По данному факту проводится досудебное расследование по статье 192 части 2 УК РК ("Разбой"), подозреваемые лица водворены в изолятор временного содержания", – говорится в сообщении.

Напомним, ограбление одного из отделений "Казпочты" в Кокшетау попало на видео. По данным полиции, нападавшие похитили денежные средства в размере около миллиона тенге.


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