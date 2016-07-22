Задержаны распространители слухов о терактах в Алматы

Полицейские Алматы задержали двух распространителей недостоверных сведений о трагедии в Алматы, унесшей несколько жизней представителей правоохранительных органов, и привлекли к уголовной ответственности, передает Kazpravda.kz.
Личности активных распространителей заведомо ложных сведений были установлены в результате комплекса оперативных мероприятий, проводимых полицейскими в рамках досудебного производства.
По информации пресс-службы ДВД Алматы, в числе вычисленных так называемых провокаторов общественной паники есть студентка одного из алматинских вузов, 1995 года рождения.
"В своих комментариях под сообщениями о событиях в Алматы, отраженных в социальных сетях, она настойчиво заявляла о том, что якобы в торговом доме "Сити Плюс" захвачены заложники и уже есть человеческие жертвы", – сообщили в ведомстве.
Еще один задержанный, распространявший заведомо ложную информацию, является гражданином 1993 года рождения.
"Путем использования коммуникационных сетей он целенаправленно распространял "утку" о 100 вооруженных лицах, которые якобы расстреливают людей в нижней части города. В настоящее время оба фигуранта задержаны и в рамках досудебного расследования по признакам преступления, предусмотренного ст. 274, ч. 2-й УК РК, дают показания", – говорится в распространенной пресс-службой информации.
Отмечается, что в ближайшее время, по имеющейся процессуальной процедуре, в отношении подозреваемых будет избрана мера пресечения.
Официальный представитель ДВД Алматы майор полиции Салтанат Азирбек подчеркнула, что оперативно-розыскные мероприятия по установлению других лиц, распространявших заведомо ложные сообщения, продолжаются с дальнейшим принятием мер, согласно действующему законодательству.
"В очередной раз призываем граждан к соблюдению законности. В новой редакции Уголовного кодекса РК законодатель отдельной нормой предусмотрел ответственность за распространение заведомо ложной информации, в том числе с использованием СМИ или информационно-коммуникационных сетей. В этой связи каждый гражданин должен взвешенно излагать свои мысли, суждения, доводы, как вслух, так и на всевозможных площадках социальных сетей. Призываем не создавать условий и предпосылок для распространения недостоверных сведений, первые источники которых, как правило, неизвестны. Необходимо руководствоваться исключительно официальной информацией", – напомнила Азирбек.
Добавим, что ранее по этому поводу высказался глава МВД РК Калмуханбет Касымов, объявивший, что уголовные дела за распространение слухов будут возбуждены на отдельных блогеров и журналистов, которые дезинформировали общество.