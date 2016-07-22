Их личности установлены в ходе оперативных мероприятий, проводимых подразделением криминальной полиции в рамках досудебного производства.

– В числе установленных провокаторов общественной паники – гражданка Ч., 1995 года рождения, студентка одного из вузов, – уточнила официальный представитель ДВД Алматы майор полиции Салтанат Азирбек. – В своих комментариях под сообщениями о событиях в Алматы в социальных сетях она несколько раз сообщала о том, что якобы в одном из торговых домов захвачены заложники, и, дескать, уже есть человеческие жертвы. В то же время другой комментатор – гр. А., 1993 года рождения, путем использования ресурсов коммуникационных сетей целенаправленно распространял «утку» о 100 вооруженных лицах, которые, мол, расстреливают людей в нижней части города. Оба фигуранта задержаны и в рамках досудебного расследования по признакам преступления, предусмотренного ст. 274 ч. 2 УК РК, дают показания.

В ближайшее время в соответствии с процессуальной процедурой в отношении подозреваемых будет избрана мера пресечения. Оперативно-розыскные мероприятия по установлению других лиц, распространявших заведомо ложные сообщения, продолжаются.