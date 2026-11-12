Задержаны руководители «Самрук-Қазына» и КТЖ

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела.
Задержаны председатели правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов и АО «НК «КТЖ» Елжас Отыншиев и другие лица, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ
«11 ноября 2026 года Службой по противодействию коррупции КНБ РК задержаны председатели правления АО «Самрук-Қазына» Н.Жакупов и АО «НК «КТЖ» Е.Отыншиев и другие лица, подозреваемые в совершении коррупционного преступления», - говорится в сообщении.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела.
Иная информация о ходе досудебного расследования в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.