Задержаны с наркотиками Официально Пресс-служба ПС КНБ РК

В том же отделений погранконтроля, тем же составом наряда, с помощью той же собаки через 3 с лишним часа, в 14 ч. 55 мин. на рейсовом автобусе задержан еще один гражданин РФ 1990 г.р., который следовал из РК в РФ.

При осуществлении пограничного контроля на месте № 27-28 (свободные места) на боковых креплениях занавесок был обнаружен бумажный сверток с наркотическим веществом «марихуана» весом 100 гр.

Также по подозрению задержаны 2 гражданина РК которые сидели позади мест № 27-28, на местах № 31-32 и переданы в РОВД Карабалыкского р-на.

В ходе проведения фильтрационных мероприятий гражданин РФ дал признательные показания а двое граждан РК отпущены по месту следования.



Пограничным нарядом отделения «Сыпатай батыр авто» контрольно-пропускного пункта «Мерке» 27.12.15 г. в 18 ч. 40 мин. задержаны женщина 1973 г.р. и мужчина 1963 г.р. (оба гр. РК), которые следовали из КР в РК в пешем порядке.

При личном досмотре (в нижнем белье) обнаружены 3 брикета обмотанных скотчем, внутри которого находилось наркотическое вещество героин общим весом около 500 гр. Задержанные с наркотическим веществом переданы в ЛОВД ст. Луговой

