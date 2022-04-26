Задержка ремонта автодорог в ЗКО: уволен директор филиала КазАвтоЖола

Из-за задержки ремонта дорог в Западно-Казахстанской области понес ответственность ряд работников АО «НК «КазАвтоЖол» и Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР.

«За несвоевременное выполнение поручения Главы государства по ремонту дорог в Западно-Казахстанской области уволен директор филиала АО «НК «КазАвтоЖол» в ЗКО Амир Каримбаев.

Кроме этого, меры административного характера применены в отношении ряда руководящих работников и специалистов центрального аппарата КазАвтоЖола и Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК», - сообщили в ведомстве.

Ранее по этой же причине от должности был отстранен вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев.

Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на статью «Күре жолдағы күрсініс» в газете «Egemen Qazaqstan» о плохом состоянии трасс Западно-Казахстанской области. Глава государства поручил Правительству и акимату ЗКО принять необходимые меры по ремонту автомобильных дорог в регионе, а также наказать виновных в срыве установленных сроков.