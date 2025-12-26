Авиарейс вылетел из Вьетнама в 10:04 по местному времени

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Лайнер, выполнявший 26 декабря рейс КС 162 Фукуок-Алматы, вернулся в аэропорт вылета по техпричине из-за неисправности всех туалетных комнат, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании

Воздушное судно вылетело в 10 ч 04 мин и благополучно приземлилось в 14 ч 14 мин местного времени.