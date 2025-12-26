Самолет из Вьетнама не долетел до Алматы

Гражданская авиация
236
Дана Аменова
специальный корреспондент

Авиарейс вылетел из Вьетнама в 10:04 по местному времени

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Лайнер, выполнявший 26 декабря рейс КС 162 Фукуок-Алматы, вернулся в аэропорт вылета по техпричине из-за неисправности всех туалетных комнат, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании

Воздушное судно вылетело в 10 ч 04 мин и благополучно приземлилось в 14 ч 14 мин местного времени.

«В настоящее время идут работы по устранению неисправности. Вылет рейса отложен до 27 декабря, 04.00 местного времени. Горячее питание и напитки были предоставлены. Авиакомпания занимается вопросами трансфера и размещения пассажиров в гостинице. Air Astana приносит извинения за задержку рейса», – говорится в информации.

 

#авиарейс #задержка #Air Astana

