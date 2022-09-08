Задержки рейсов: казахстанские авиакомпании оштрафовали на 21 млн тенге

Более чем на 21,4 миллиона тенге оштрафовали авиакомпании Air Astana и SCAT за нарушение прав пассажиров во время задержки рейсов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

КГА по поручению министра индустрии и инфраструктурного развития продолжает привлекать к ответственности авиаперевозчиков за нарушение прав пассажиров во время задержки рейсов.

«Так, за третью декаду августа этого года в отношении авиакомпании Air Astana (структурным подразделением которой является авиакомпания FlyArystan) за нарушение прав пассажиров во время задержки рейсов было наложено 2 дополнительных штрафа размером 2 тысячи МРП (6 126 000 тенге). Тем самым с июля текущего года в отношении Air Astana всего было наложено 6 штрафов на общую сумму 6 тысяч МРП (18 378 000 тенге).

Авиакомпания SCAT была привлечена к административной ответственности в виде штрафа размером 1 тысяча МРП (3 063 000 тенге) за нарушение прав пассажиров во время задержки рейса», – озвучили цифры в ведомстве.

Итого за указанный период казахстанские авиакомпании оштрафовали 7 раз на 7 тысяч МРП (21 441 000 тенге).

Комитет гражданской авиации в рамках проводимой работы придерживается требований действующего законодательства Казахстана в части соблюдения прав пассажиров. В случае установления повторных фактов нарушения со стороны перевозчиков будут приниматься предусмотренные меры, заявили в КГА.