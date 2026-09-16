Задержку отчислений на медстрахование выявили в ЗКО

Нарушения зафиксировали в деятельности двух предприятий

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Каратобинского района ЗКО выявила, что местные работодатели задолжали более двух миллионов тенге по взносам на ОСМС, сообщает Kazpravda.kz

По информации надзорного органа региона, работодатели несвоевременно перечисляли отчисления на сумму более двух миллионов тенге, поэтому 123 работника могли быть ограничены в реализации права на получение гарантированной медицинской помощи

Такие нарушения прокуроры обнаружили в деятельности ГККП «Спорт клуб «Қаратөбе» и ГККП «Каратобинский районный центр досуга имени Гарифоллы Курмангалиева» за 2024-2026 годы.

По представлению прокуратуры деньги были выплачены и за допущенные нарушения директоры указанных предприятий привлечены к административной ответственности по ст. 92-1 КоАП РК.

В прокуратуре напомнили, что своевременная уплата взносов и отчислений – основа непрерывного доступа граждан к медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования.