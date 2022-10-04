Задержку российских и белорусских дальнобойщиков на границе объяснил глава МИИР

Глава Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев в кулуарах после заседания правительства прокомментировал ситуацию со скоплением российских и белорусских дальнобойщиков на границе с Казахстаном, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Было не единообразное толкование документов. На сегодня данный инцидент исчерпан. Мы приняли алгоритм действий с российской и белорусской сторонами. Теперь будут предоставляться разрешительные бланки, они будут "гаситься" на границе пересечения с Беларусью. Эти бланки нам тоже необходимы, чтобы наши машины также могли проезжать на территорию Европы", – сказал Ускенбаев.

Он также отметил, что в течение ближайших двух дней будет проведена разъяснительная работа среди водителей.

"Эти водители будут отпущены. По штрафам: часть оплатили, часть, в связи с тем, что данный инцидент был связан с неоднозначным толкованием принятых актов между нашими странами, мы приняли во внимание и сказали, что впредь нарушения не должны допускаться", - резюмировал министр.

"Единый порядок установлен, думаю, больше таких ситуаций не повторится", - добавил он.