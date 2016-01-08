​Задействовать энергию будущего

«Надежное снабжение потребителей страны электрической энергией – это основная задача электроэнергетики», – заявляет Президент. – Эта задача особенно актуальна в связи с тем, что Казахстан намерен перейти к «зеленой» экономике, что в полном объеме будет продемонстрировано во время работы в Астане Всемирной выставки «ЭКСПО-2017».

Интерес к альтернативным источникам энергии в мире многократно возрос в последнее время. Для Казахстана использование возобновляемых энергетических ресурсов является одним из приоритетных направлений, в том числе и в плане решения экологических проблем. Ведь в Центрально-Азиатском регионе наша страна – крупный источник выбросов парниковых газов в атмосферу. Вклад энергетического сектора составляет 80% от общего объема выбросов СО2, из которых 45% поступает от сектора производства электроэнергии и тепла.

Согласно Концепции по переходу РК к альтернативной и возобновляемой энергетике, ее доля к 2050 году должна достичь 50% от суммарной выработки по стране. Но сейчас у нас крайне мало объектов с использованием возобновляемых источников энергии. Хотя потенциал страны в этом плане весьма значителен. С географической и метеорологической точек зрения Казахстан располагает весьма благоприятными условиями для развития крупномасштабного использования ветроэнергетики. Поэтому институт «Казсельхозэнергопроект» во главе с его генеральным директором, членом-корреспондентом НИА РК Александром Трофимовым постоянно выступает с инициативой об организации конкретного использования в Казахстане возобновляемых источников энергии. Институтом проведена большая аналитическая работа и выделено 48 избыточно ветровых регионов для размещения мощных кустовых ВЭС.

Проектом Правительства РК, Программой развития ООН и Глобального экологического фонда был разработан Ветровой атлас Казахстана для 10 перспективных площадок по областям и рассчитан ветропотенциал. Период реализации определен до 2020 года. Первыми в Казахстане стали использовать возобновляемые источники энергии Алматинская и Жамбылская области.

Богатейшим источником ветровой энергии в Жамбылской области считается Кордайский перевал, и регион последовательно использует свой потенциал. В качестве положительного примера по реализации проекта по возобновляемым источникам энергии можно привести Кордайскую ветряную электростанцию общей мощностью 21 МВт, которая в конце прошлого года была введена в эксплуатацию. Это большой успех и хороший пример для подражания.

Это первая в Казахстане ветряная электростанция, которая подключена к единой энергетической сети региона. В будущем планируется увеличить ее мощность, что позволит не только снизить энергодефицитность южного региона, но и осуществить прорыв в отечественной энергетике. Тем более если учесть, что, по оценкам мировых экспертов, сегодняшних запасов углеводородного топлива осталось всего лет на сто. А ветер, солнце и вода – это вечные источники энергии, и нам надо как можно активнее включать их в работу.