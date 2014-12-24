Свежий выпуск Задействовать потенциал для дальнейшего роста Рысты АЛИБЕКОВА

Акмолинская область – один из ведущих аграрных регионов страны. Здесь производится почти четверть общереспубликанского объема высоко­качественной продовольственной пшеницы. В общем объеме валового производства сельскохозяйственной отрасли около одной трети составляет продукция животноводства. Ежегодно обеспечивается стабильное увеличение поголовья всех видов скота и производства мяса и молока. В то же время в области активно развиваются предприятия по переработке сельхозпродукции. Этому способствует одно из главных конкурентных преимуществ региона – расположение на территории вокруг быстро растущей столицы. Промышленный потенциал области представлен предприятиями горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, в которой основной объем приходится на производство товаров пищепрома, продукцию машиностроения и цветной металлургии. Развиваются также химическая промышленность, предприятия стройиндустрии.





Годовые показатели – в плюсе

Уходящий год Акмолинская область завершает с положительными результатами. В своем выступлении С. Кулагин с удовлетворением отметил, что по индексу физического объема промышленности по итогам 11 месяцев регион занял первое место в республике (105,6%). Наработанные резервы позволят до конца года довести этот показатель до 106%.

В сельском хозяйстве рост составил 102,9%. Положительная динамика обеспечена как в растениеводстве (102,3%), так и животноводстве (105%).

Субъектами малого и среднего бизнеса объем продукции и оказываемых услуг увеличен на 9,2%.

В экономику области инвестирован 151 млрд. тенге, рост составил 30%. Возросли объемы строительных работ. Розничный товарооборот увеличился до 116,5%.

Уровень инфляции не превысил запланированные параметры и остает­ся на уровне 6,9%.

Динамичное развитие экономики обеспечило в регионе социальную стабильность и занятость населения. В целом по итогам года намечается довести реальный рост валового регионального продукта до 105,5%.





По «маршрутам» Карты индустриализации

Уверенные темпы набрала в регионе Программа форсированного индустриально-инновационного развития. В ходе первой пятилетки достигнуты реальные результаты. По Карте индустриализации реализовано 46 проектов на 105,6 млрд. тенге, создано около 5 тыс. новых рабочих мест.

Из введенных предприятий 32 производят готовую продукцию, из них 19 – с высокой добавленной стоимостью. Доля обрабатывающей промышленности в структуре ВРП увеличилась с 9 до 14%, уровень инновационной активности – с 1,2 до 7%. В текущем году введен домостроительный комбинат, планируется к запуску сернокислотный завод в Степногорске.

– Вклад предприятий Карты индустриализации в общий объем промышленного производства в этом году увеличился до 35%, – констатировал аким области.

По его словам, реализация второй пятилетки индустриализации связана с дальнейшим развитием секторов, направленных на устойчивый рост экономики. Уже сегодня осуществляются проекты по строи­тельству крупного цементного завода в Енбекшильдерском районе, золотоизвлекательной фабрики в Степногорске, каолинового горно-обогатительного комбината в Зерендинском районе. На этих предприятиях появится 900 новых постоянных рабочих мест.

В инвестиционном портфеле региона насчитывается еще 79 перс­пективных проектов на 119 млрд. тенге, готовых для включения в Карту индустриализации.





Ставка – на переработку

Развитие аграрной отрасли является одним из приоритетных и стратегических секторов экономики области. Несмотря на сложные погодные условия, сельхозпроизводители в нынешнем году собрали около 5 млн. тонн зерна.

Положительная динамика обеспечена в животноводстве. Во всех категориях хозяйств возросли поголовье скота и птицы, производство животноводческой продукции.

Область активно участвует в программе «Сыбага». Доведенный пятилетний план по закупу скота выполнен уже на 97%. Для формирования необходимых объемов кондиционного скота действует 31 откормочная площадка. На сегодня в сельхозформированиях доля крупнорогатого скота мясного направления составляет 80%.

В приоритетном порядке развивается переработка сельхозпродуктов. С началом реализации Индустриальной программы в области созданы новые производства этого сектора. Среди них крупный мясоперерабатывающий комплекс, поставляющий продукцию на рынки России, 5 молочных заводов с общей мощностью переработки 200 тыс. тонн сырья в год.

Акмолинская область участвует в формировании продовольственного пояса вокруг Астаны. При этом основной акцент сделан на поставку конкурентной по цене и качеству продукции.

– На сегодня мы обеспечиваем столицу мукой и яйцом – на 100%, картофелем – на 93%, мясом и мясопродуктами – на 46%, молочной продукцией – на 40%, овощами – на 33%, – прокомментировал статус пристоличного региона аким области.





Большие перспективы малого бизнеса

Безусловно, основным сегментом роста благосостояния страны, как отметил Глава государства, является малый и средний бизнес.

Сегодня в сфере предпринимательства области работает 30% экономически активного населения. С начала реализации программы «Дорожная карта бизнеса-2020» поддержано более 300 проектов на сумму свыше 14 млрд. тенге, из них в нынешнем году – 78.

В Послании Главы государства одним из важнейших направлений определено улучшение инфраструктуры туризма – перспективной для Акмолинской области отрасли.

В этой сфере реализуется второй этап Плана развития Щучинско-Боровской курортной зоны с суммой финансирования 47,6 млрд. тенге. Резервами роста и дальнейшего продвижения туризма являются также уникальные природные комплексы Зеренды, Коргалжино и Сандыктау.





Социальные аспекты

Первостепенная задача в со­циальной сфере – продуктивная занятость населения как основной фактор обеспечения стабильности в регионе.

В программе «Дорожная карта занятости-2020» в текущем году участвовали 3 тыс. акмолинцев. На открытие собственного дела микрокредиты на общую сумму 1 млрд. тенге получили 418 человек.

Свыше тысячи человек трудо­устроены на социальные рабочие места, 749 направлены по молодежной практике. За счет этих мер уровень безработицы снижен до 5%.

Как сообщил С. Кулагин, сегодня в области созданы все условия для обучения детей школьного возраста. Поставленная Главой государства задача по решению проблемы аварийности школ в регионе практически решена.

Что касается трехсменного обучения, то осталась одна такая школа – в селе Тайтобе Целиноградского района. Сегодня данный вопрос решен путем временного размещения начальных классов в здании детского сада. Полностью закрыть эту проблему удастся с завершением в 2015-м строительства средней школы на 300 мест.

Поэтапно снимается дефицит дошкольных организаций. В нынешнем году введено 28 учреждений этого профиля, охват детей составил 89%. В 2015 году планируется открыть еще 33 почти на 3 тыс. мест. Охват детей вырастет до 93%.





Незаконному строительству – заслон

Отвечая в ходе брифинга на воп­росы журналистов, С. Кулагин сообщил о ситуации, сложившейся в селе Калачи, жители которого страдают так называемой «сонной болезнью». Он напомнил, что источник заболевания еще не установлен. Аким убежден, что необходимо переселять из этого депрессивного поселка людей, в первую очередь семьи с детьми. Однако переезд в целом, по предварительным подсчетам, обойдется в 2 млрд. тенге, и поступят эти средства в 2015–2016 годах. Чтобы не терять время, исполнительные органы ведут переговоры с хозяйствующими субъектами по оказанию помощи жителям Калачей. Как полагает аким, переселить семьи с детьми удастся в первой половине наступающего года. Им будут предложены квартиры, в том числе в райцентре Державинка.

– Будем предоставлять переселенцам максимально приемлемые жилищные условия, – подчеркнул С. Кулагин, заметив, что новость о предстоящем переезде жители Калачей восприняли неоднозначно. Однако 70% населения, по его утверждению, с охотой согласились покинуть село.

На другой злободневный вопрос – о будущем поселка Коянды, где незаконно построены дома, – последовал ответ акима области о том, что жителям необходимо будет придерживаться генплана, а самозахват земельных участков больше допус­каться не будет. Власти предлагается принять компромиссное решение: дома, «вписывающиеся» в генплан, останутся, другим жителям участки будут оставлены, но при условии, что они перенесут свои дома, освободив место для инженерных коммуникаций.

…Аким области поделился планами на следующий год, который обещает быть насыщенным знаменательными событиями и юбилейными датами. Уже сегодня акмолинцы готовятся к мероприятиям, посвященным 550-летию образования Казахского ханства, 70-летию Великой Победы, 20-летию принятия Конституции и создания Ассамблеи народа Казахстана, 100-летию Героя Советского Союза, ученого, общественного деятеля Малика Габдуллина, писателя, лауреата Государственной премии Ильяса Есенберлина.

– В целом Акмолинская область обладает достаточным экономическим потенциалом и имеет все возможности для дальнейшего социально-экономического роста, – резюмировал руководитель области.



