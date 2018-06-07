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​Задействовать потенциал

Кадиша Ныгмет, Астана

Такое предположение высказал министр по делам религий и гражданского общества Дархан Калетаев на конференции Граж­данского альянса Казахстана. По его словам, объединение могло бы взять на себя вопросы повышения устойчивости и конкурентоспособности казахстанских неправительственных организаций, обучения новым знаниям и компетенциям.

– Гражданский альянс остается одной из основных движущих сил развития гражданского сектора в Казахстане, – отметил Дархан Калетаев. – Это структура, способная объединить большинство активных и опытных лидеров НПО из всех регионов страны, организовать эффективную и слаженную работу с общественностью, меж­дународными организациями, бизнесом и государственными органами.

Глава ведомства рассказал о проводимой работе по повышению устойчивости неправительственного сектора и выстраиванию конструктивного взаимодействия государства и НПО. Подробно он также остановился и на основных новеллах законопроекта по вопросам деятельности некоммерческих организаций.

В итоге Дархан Калетаев предложил ряд конкретных инициатив для совместной реализации с Граж­данским альянсом Казахстана. В частности, он сказал, что видит ГА одним из основных партнеров по организации диалоговых площадок между государством и институтами гражданского общества. Министр предложил использовать потен­циал объединения в совершенствовании законодательства в сфере развития гражданского общества и в реализации Национального плана по развитию взаимодействия неправительственных организаций и государства в Республике Казахстан на 2016–2020 годы.

Кроме того, министр призвал Гражданский альянс включиться в процесс разработки Просветительского проекта по продвижению программы «Рухани жаңғыру» и новых социальных инициатив, а также принять участие в работе по передаче государственных функций в конкурентную среду. 

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