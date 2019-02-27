Задушившего супругу карагандинца освободили в зале суда

Общество
Оглашен приговор жителю Караганды, который задушил свою супругу, заподозрив ее в измене – его освободили в зале суда, назначив наказание, не связанное с лишением свободы, сообщает Ekaraganda.kz.

Как стало известно, он заподозрил жену в неверности. Началась ссора. Жена стала обзывать мужа и дважды дала ему пощечину. Он разозлился, повалил ее на кровать и задушил. Осознав, что натворил, он поехал к теще и рассказал о случившемся. А потом явился с повинной в полицию.

Суд пришел к выводу, что он убил жену в состоянии аффекта. Прокурор обратился к суду, заявив о переквалификации обвинения со статьи 99 УК «Убийство» на 101 часть 1 «Убийство, совершенное в состоянии аффекта». Учитывая новое обвинение, судья назначил подсудимому срок в виде ограничения свободы.

«Признать подсудимого виновным и назначить ему наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля на весь срок. Привлечь к принудительному труду по 100 часов ежегодно на весь срок наказания», - огласил приговор судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области Шарип Сисимбаев.

39-летнего мужчину освободили в зале суда. У погибшей женщины остался малолетний ребенок.

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