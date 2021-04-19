Задымленный город

Только в январе возгораний было вдвое больше, чем в первом зимнем месяце 2020-го. И меньше их, как показывает практика, не становится...

Мы, как ни печально это звучит, уже привыкли к пожарам в частных жилых домах. Никого уже не удивишь такой новостью. Спасатели с завидной регулярностью устраивают профилактичес­кие рейды, в ходе которых навещают владельцев таких строений и напоминают им о правилах пожарной безопас­ности. Только вот к советам специалистов мало кто прислушивается.

Причины всегда одни и те же, говорят в ДЧС СКО. Это нарушение правил безопасности при монтаже и эксплуатации электрических сетей, а также при эксплуатации печного оборудования и неосторожное обращение с огнем. Как результат – мы наблюдаем рост числа возгораний. В 2020-м по сравнению с 2019-м этот показатель увеличился на 3%.

Нынешний год тоже не радует. 80% всех ЧП, связанных с огнем, приходится на частный жилой сектор. Отопительный сезон заставил поволноваться североказахстанцев. Горели дома не только в районах, но и областном центре. Причем попали в печальную статистику многоэтажки. Новости о пожарах мы получаем с пугающей частотой.

Большой резонанс вызвал взрыв газового баллона в общежитии по улице Интернацио­нальной, который случился в феврале. Очевидцев тогда было много. Только ленивый не снимал на смартфон это ЧП. Сегодня в социальных сетях можно найти немало фото- и видеосвидетельств – клубы дыма наблюдали в тот злополучный день и в отдаленных микрорайонах города.

Пожарные сразу нашли очаг взрыва – кафе, расположенное на первом этаже здания. К сожалению, не обошлось без жертв: погибли 3 человека. Тела двух нашли на месте происшествия, а третий пострадавший, это была девушка, скончалась в реанимации. Эвакуировать пришлось 120 человек. Этот случай сплотил петропавловцев. Нашлось немало добровольцев, которые оказывали помощь погорельцам.

– Сразу все стали кричать, бегать. Все было как в тумане. Конечно, момент был ужасающий, мы не знали, куда идти. Но пережили этот день. Это было очень страшно. Нам вещи предлагали, посуду. Буквально все, вплоть до обуви. Я очень благодарна всем неравнодушным людям, все они очень отзывчивые, – делится эмоциями пенсионерка Галина Айдакова.

Галине вместе с сыном-инвалидом в день взрыва помогли эвакуироваться спасатели. Местные власти тоже сработали оперативно. Занялись

в короткие сроки восстановлением здания, выплатой едино­временной финансовой помощи собственникам квартир.

Ситуацию даже прокомментировал Премьер-министр Аскар Мамин. «По завершении следственных действий будет дана оценка действиям соответствующих лиц и определена их ответственность. Ход расследования уголовных дел о пожаре находится на особом контроле Министерства внутренних дел», – отметил тогда Аскар Мамин.

Только вот извлекли ли урок из этой трагедии жители областного центра? Если судить по тому, что пожарные продолжают выезжать на подобные сигналы тревоги, то вряд ли. Только за одну неделю марта в ДЧС зафиксировали 7 выездов. В праздничные дни, к примеру, удалось спасти жизни 30 человек, в том числе 5 детей. Их эвакуировали огнеборцы из горящей пятиэтажки в Петропавловске. Это было здание гостиничного комплекса по улице Назарбаева.

– При обследовании комнат всех помещений данного комплекса пострадавших не было. В ходе пожара ликвидировали 1 газовый баллон, – рассказывает заместитель начальника службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС СКО Николай Белоусов.

Днем позже пожар случился в подвале многоэтажного дома по улице Мусрепова. Огнеборцы эвакуировали тогда 25 человек. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем.

В тот же день ближе к 8 вечера на пульт ДЧС снова поступил вызов. «По улице Назарбаева в бывшем общежитии произошло возгорание. Причина та же – неосторожное обращение с огнем», – сообщил начальник управления ДЧС СКО Дмитрий Растихин.

Наступил апрель. И мы совсем не учимся на своих ошибках. Очередной пожар в одном из городских общежитий. Задымление наблюдалось на всех этажах здания. От угарного газа могли погибнуть люди. К счастью, трагедию удалось предотвратить. По данным пресс-службы департамента, огнеборцы спас­ли жизни 4 человек, еще 115 человек эвакуировали из общежития.

– Возле входа в общежитие находился тамбур с отдельным входом, он был закрыт, по словам соседей. Предположительно, там обитали люди без определенного места жительства. Они туда натаскали мусор, вещи и, возможно, все это и загорелось. Точная причина пожара неизвестна, – поясняет начальник ЦОУСС ДЧС СКО Олжас Жунус.

Впрочем, горящие общежития – не особенность 2021 года. Вспомнить хотя бы осень прошлого года. В сентябре горела квартира на первом этаже такого же здания по улице Мира. Эвакуировать пришлось 50 человек. Некоторым из них, в основном это были пожилые люди и дети, медики оказывали первую помощь.

Александр Щелкунов был очевидцем. Еще до приезда пожарных он вошел в горящую квартиру, чтобы вытащить из нее газовый баллон.

– Я выбегаю, соседка сверху говорит, что у нее в квартире снизу дым идет. Смогли открыть дверь злополучной квартиры. Я хотел вытащить баллон, но клубы дыма были до того сильные, что я даже в респираторе не смог это сделать, – вспоминает Александр Щелкунов.

Тогда ЧП, как и в феврале, обсуждал весь город. В одном из местных пабликов даже называли причину – взрыв газового баллона. Но специалисты ДЧС ее опровергли. Они говорили о замыкании электропроводки. Как бы то ни было, авторы фейковой новости будто напророчили. Почти через полгода газовый баллон все же взорвется, только в другом общежитии...

Или вот еще пример. Чуть ранее, точнее, в июне, пожарным пришлось эвакуировать 119 человек, в том числе 23 ребенка тоже из городского общежития. Возгорание произошло на 4-м этаже. Тогда обошлось без жертв. Но в ту неделю в ДЧС СКО зарегистрировали 8 (!) бытовых пожаров.

Все эти факты не могут не беспокоить, причем не только спасателей, но и жителей Петропавловска и Северо-Казахстанской области.