Загадка одного захоронения

Ольга ЗОЛОТЫХ, Актау
Наше прошлое тесно связано с нашим настоящим и даже будущим. Это аксиома. Находки из прошлого дают понять, кто мы, откуда и как появилось все то, что нас окружает. В этом уверены мангистауские археологи. Несколько лет назад на территории полуострова было обнаружено очень интересное захоронение бронзового века, получившее название Үлкен Құдық. Культово-погребальный комплекс представлял собой могилу в форме яйца, в которой была похоронена женщина в позе эмбриона.

– Захоронение было перекрыто куполом, также напоминающим форму яйца, он был окружен оградой, а она в свою очередь опоясана глубоким рвом. Когда-то в пространстве между куполом и оградой полыхал огонь. Во время исследования захоронения мы нашли там много древесного угля. Мы не просто занимаемся раскопками, чтобы зафиксировать все находки сухими цифрами, мы стараемся понять, что нашли, о чем думали эти люди, когда хоронили этого человека, что они пытались нам сказать, – рассказывает археолог Андрей Астафьев.

Символ яйца – один из самых древнейших. В древней мифологии у самых разных народов, живших на разных континентах, существуют обрывки теории о том, как произошел мир. Общее в них в том, что началом всего стало разрушенное Космическое яйцо.

– Я пошел ненаучным путем и соединил все элементы мифов, которые существовали в разные времена. И знаете, они соединились! И получился один интересный миф. Скорее всего, он звучал так: первоначально не было ничего, только великий хаос, или космический океан. Над ним летела божественная сущность в виде птицы, чаще всего в мифах упоминается утка. Она несла в себе яйцо первоздания и выронила его. Но оно не погибло в космических водах, а океан породил новую стихию – великий огонь. Он осушил часть океана, и появился остров. Яйцо попало на остров, нагрелось огнем и в определенный момент раскололось. Так из яйца появилось все, весь мир. В том числе наша Солнечная система, – говорит А. Астафьев. Продолжением этого процесса стало, по мнению древних, «оплодотворение» Небом (отцом) Земли (матери), которая и родила все живое.

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– Это просто интересная сказка. Но когда мы стали внимательно рассматривать наши находки, то получилось, что реконструкция погребального сооружения полностью легла на эту мифологическую основу. Получается, что древние проиллюстрировали этот миф. Суть в том, что у древних существовала очень стойкая система мировоззрения о том, что и из чего произошло, – утверждает археолог.

Ученые современности путем научных вычислений выяснили, что Вселенная начала создаваться из состояния вакуума, которое было лишено какого-либо излучения или вещества. То есть было время, когда Вселенная была бесконечно малой и бесконечно плотной. Затем эта точка взорвалась с огромной силой. Расчеты показывают, что произошло это примерно 15 млрд лет назад.

– Самое потрясающее, что пошла параллель между тем вакуумом и яйцом. Выходит, древние уже знали то, к чему мы пришли с помощью исследований и сложных расчетов. Это в голове не укладывается! Получается, что мы не думали, а просто вспоминали все то, что знали до нас.
Однако хоть этот миф и перекликается с теорией Большого взрыва, он никак не объясняет, кто и когда создал это Космическое яйцо. Эту загадку еще предстоит разгадать.

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