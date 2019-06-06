Первые планомерные археологичес­кие исследования в районе Лебедевки (сейчас село возле комплекса носит название Сегизсай) начались в 1966 году. За два полевых сезона раскопок, организованных Уральским педагогичес­ким институтом им. А. Пушкина под руководством краеведа Григория Багрикова, были изучены несколько курганов на территории нынешних Теректинского и Шынгырлауского районов и получены уникальные материалы по истории Западного Казахстана. Раскопанный большой курган содержал богатое женское погребение позднесарматского времени, отличавшееся конструкцией погребальной камеры и наличием большого количества изделий, привезенных из других стран. Аналогичным был и второй курган, в котором последний приют обрел воин.

В 2001 году археологические исследования возобновил отряд Центра истории и археологии под руководством Мурата Сдыкова, Армана Бисембаева и Сергея Гуцалова. Была проведена сплошная разведка памятников археологии и архитектуры, в результате которой было решено начать крупномасштабные археологические раскопки на плато Есен-Амантау. Курганный комплекс Есен-Амантау (Лебедевка II) расположен на вершине одноименного плато в 7 км к юго-западу от с. Лебедевка (ныне Сегизсай) и состоит из археологических объектов, растянувшихся по цепочке с запада на восток на расстоянии более 1 км.

– На плато разбросано около 300 курганов, – говорит директор Западно-Казахстанского областного Центра истории и археологии Жантас Сафуллин. – Количественные оценки могильника были сделаны почти полвека назад. Современные средства разведки, фиксации и документации больших по занимаемой площади памятников с использованием космосъемки Google, лазерных теодолитов, детальной фотосъемки больших площадей с помощью квадрокоптеров, современного программного обеспечения, цифровой формат фиксации открывают совершенно новые перспективы изучения памятников археологии, особенно таких сложных, как Сегизсай. Применение современных методов документации, скорее всего, обеспечит прорыв в его изучении.

По словам специалиста, по предварительным оценкам, за прошлые годы было вскрыто около 150 курганов. Раскопки велись экспедициями разного ведомственного подчинения и из разных городов. Отчеты о них отложились в нескольких учреждениях Москвы, Уральска, Алматы. Опубликованные материалы и монографии разбросаны по различным источникам. Могильник до сих пор не имеет единой унифицированной сводки и аналитического исследования.

На симпозиум, который пройдет в Шынгырлауском районе, планируют приехать ученые-археологи, участвовавшие в раскопках на устюрте Есен-Амантау из городов Российской Федерации – Москвы, Волгограда, Челябинска, Оренбурга, Самары, а также казахстанские исследователи из Алматы, Нур-Султана, Актобе и, конечно, Уральска.

По словам директора Шынгырлауского районного историко-краеведческого музея Тлегена Калиева, после пленарного заседания состоится поездка в Сегизсай, где будет проведен семинар по сохранению и исследованию памятников археологии, на котором планируется обсудить современные методы исследования памятников Казахстана и России, проблемы их сохранения.