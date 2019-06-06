​ Загадки Лебедевки

Свежий выпуск
768
Марина Иванова

Первые планомерные археологичес­кие исследования в районе Лебедевки (сейчас село возле комплекса носит название Сегизсай) начались в 1966 году. За два полевых сезона раскопок, организованных Уральским педагогичес­ким институтом им. А. Пушкина под руководством краеведа Григория Багрикова, были изучены несколько курганов на территории нынешних Теректинского и Шынгырлауского районов и получены уникальные материалы по истории Западного Казахстана. Раскопанный большой курган содержал богатое женское погребение позднесарматского времени, отличавшееся конструкцией погребальной камеры и наличием большого количества изделий, привезенных из других стран. Аналогичным был и второй курган, в котором последний приют обрел воин.

В 2001 году археологические исследования возобновил отряд Центра истории и археологии под руководством Мурата Сдыкова, Армана Бисембаева и Сергея Гуцалова. Была проведена сплошная разведка памятников археологии и архитектуры, в результате которой было решено начать крупномасштабные археологические раскопки на плато Есен-Амантау. Курганный комплекс Есен-Амантау (Лебедевка II) расположен на вершине одноименного плато в 7 км к юго-западу от с. Лебедевка (ныне Сегизсай) и состоит из археологических объектов, растянувшихся по цепочке с запада на восток на расстоянии более 1 км.

– На плато разбросано около 300 курганов, – говорит директор Западно-Казахстанского областного Центра истории и археологии Жантас Сафуллин. – Количественные оценки могильника были сделаны почти полвека назад. Современные средства разведки, фиксации и документации больших по занимаемой площади памятников с использованием космосъемки Google, лазерных теодолитов, детальной фотосъемки больших площадей с помощью квадрокоптеров, современного программного обеспечения, цифровой формат фиксации открывают совершенно новые перспективы изучения памятников археологии, особенно таких сложных, как Сегизсай. Применение современных методов документации, скорее всего, обеспечит прорыв в его изучении.

По словам специалиста, по предварительным оценкам, за прошлые годы было вскрыто около 150 курганов. Раскопки велись экспедициями разного ведомственного подчинения и из разных городов. Отчеты о них отложились в нескольких учреждениях Москвы, Уральска, Алматы. Опубликованные материалы и монографии разбросаны по различным источникам. Могильник до сих пор не имеет единой унифицированной сводки и аналитического исследования.

На симпозиум, который пройдет в Шынгырлауском районе, планируют приехать ученые-археологи, участвовавшие в раскопках на устюрте Есен-Амантау из городов Российской Федерации – Москвы, Волгограда, Челябинска, Оренбурга, Самары, а также казахстанские исследователи из Алматы, Нур-Султана, Актобе и, конечно, Уральска.

По словам директора Шынгырлауского районного историко-краеведческого музея Тлегена Калиева, после пленарного заседания состоится поездка в Сегизсай, где будет проведен семинар по сохранению и исследованию памятников археологии, на котором планируется обсудить современные методы исследования памятников Казахстана и России, проблемы их сохранения.

Популярное

Все
Милад Карими выиграл этап Кубка мира по спортивной гимнастике
Даниэль Нобоа победил на президентских выборах в Эквадоре
В Осаке открылась Всемирная выставка EXPO - 2025
Итоги отопительного сезона подвели в правительстве РК
Рекордные заморозки зафиксировали в Турции
ISF U-15: рекордное число медалей завоевали казахстанские школьники
Выездной концерт к 100-летию юбилея Нургисы Тлендиева прошел в Алматы
Семь кредитов оформил мошенник на жителя Усть-Каменогорска
Правила продажи билетов на поезда обновили в Казахстане
Реконструкцию зданий железнодорожных вокзалов начали в Акмолинской области
Двух казахстанцев осудили за пропаганду терроризма
В Мьянме зарегистрировали новое землетрясение
Яркие победы казахстанских спортсменов на прошлой неделе
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
В каких районах Астаны появятся новые школы
Около 2 тысяч казахстанцев получили спецвыплату за вредные условия труда
Путь на Балхаш станет более комфортным
Джей Ло едет в Астану
Концерт Дженифер Лопес в Астане – стоимость и правила продажи билетов
Открыто месторождение редкоземельных металлов
Дожди с грозами и ветром ожидаются в Казахстане
Праздник, объединивший народы и страны
Потребителей приучат к бережливости
Казахстан в ЕАЭС: достижения и ожидания
Правительство определилось с суммой порога по НДС, и это не 15 миллионов
Казахский язык – язык науки, техники, инноваций
Биткоин рухнул до $78,8 тыс.
Год рабочих профессий: студентам показали работу завода в Конаеве
Перешагнул вековой рубеж
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Точкой роста должен стать туризм
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Президент: Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Ставка на справедливость и доверие
Ставка на «зеленые» энергетические технологии

Читайте также

Пора переходить на передовые технологии
На 11 тыс. га увеличатся картофельные плантации
Аэропорт Алматы – в числе лучших
Прав лишен первый мопедист

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]