​Загадочная прелесть островов

Соломоновы острова – одно из 11 государств, чьи экспозиции представлены на Международной выставке «зеленых» технологий в павильоне «Плаза Тихого океана». Но пока в плане развития ВИЭ ей особо похвастать нечем. Более того, на открытии Национального дня министр горного производства, энергии и электрификации сельских райо­нов Дэвид Дэй Пача открыто заявил о том, что субэкваториальная страна, чья энергетическая система все еще находится в зачаточном состоянии, остро нуждается в инвестиционной поддержке.

– Энергией будущего для нашей страны должны стать возобновляемые источники, – подчеркнул Дэвид Дэй Пача. – В ближайшее время планируется принятие закона об электроэнергетике Соломоновых островов.

Впрочем, подвижки уже есть. Два года назад благодаря проекту, реализованному в рамках программы для развивающихся стран ОАЭ (60%) и Новой Зеландией (40%) недалеко от столицы Соломоновых островов была построена фотоэлектрическая солнечная станция. В настоящее время она обеспечивает 7% потребностей страны в электричестве. Министр рассказал также о проекте Fiu Hydro (грант Азиатского банка развития), призванном развивать в стране гидроэнергетику.

В своем приветственном слове вице-министр иностранных дел РК Акылбек Камалдинов выразил уверенность в том, что ЭКСПО-2017 откроет новую страницу в современном миропонимании, продвижении идей развития чистой глобальной энергетики.

Патриция Жорж, заместитель национального комиссара, встречавшая офи­циальных лиц Казахстана и Соломоновых островов, немногим позже у стенда своей страны также призналась журналистам: она уверена в том, что участие в работе выставки окажется весьма полезным для островного государства.

У себя на родине Патриция заведует музеем, поэтому на ЭКСПО-2017 со знанием дела демонстрировала посетителям предметы национально-прикладного искусства и домашней утвари. Интересно было послушать и ее рассказ о символике государственного флага Соломоновых островов. Как выяснилось, синий треугольник на стяге означает Тихий океан, желтая диагональная полоса символизирует солнечный свет, а пять звезд – самые первые основные провинции страны.

Примечательно, что государство, расположенное в юго-западной части Тихого океана, обладает месторождениями с немалыми запасами свинца, никеля, золота, бокситов и фосфатов, которые, впрочем, не разрабатываются. Цена на импортируемое в страну горючее – одна из самых высоких в мире.

Три четверти населения Соломоновых островов, численность которого, согласно переписи 2009 года, составила немногим более полумиллиона человек, заняты в сельском хозяйстве. Что касается языка, то английским здесь владеют не более 1–2% населения. Язык внутригосударст­венного общения – меланезийский пиджин, который, как утверждают специалис­ты, на самом деле является креольским. В общей сложности в стране зарегистрировано 120 местных наречий.

Еще одной особенностью страны является одежда ее жителей. Европейские тенденции, безусловно, преобладают, но некоторые островитяне, как и много веков тому назад, предпочитают щеголять в набедренных повязках и коротких юбках. Кстати, именно так были одеты члены ансамбля Inamauri Panpipers, выс­тупившие в ходе празднования Национального дня страны.

Соломоновы острова, бесспорно, оказались в более выигрышном положении по сравнению с другим тихоокеанским государством – Вуануту, которое фактически не смогло участвовать в работе выставки из-за последствий глобального изменения климата. Поэтому в павильо­не «Плаза Тихого океана» посетители могут полюбоваться лишь стендом страны, все силы которой в настоящее время брошены на борьбу со стихией.