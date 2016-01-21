Загадочного "червя" из Костанайской области направят на гистологическую экспертизу

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Загадочное существо, найденное в куче угля жителя села Баганалы Костанайской области, пройдет гистологическую экспертизу на предмет выявления происхождения, передает Kazpravda.kz
.
Как сообщили корреспонденту Kazpravda.kz эксперты Кафедры естественных наук, уже сейчас можно смело утверждать, что неизвестное пока существо не имеет никакого отношения к палеонтологии. Ученые уверены, что ткани останков "червя" имеют современное происхождение, правда, до проведения дальнейших исследований пока неясно, к какому именно биологическому виду принадлежит таинственное существо.
В ближайшие дни ткани "червя" будут исследованы гистологами, после чего ситуация обещает немного проясниться.
Напомним о первых результатах ветеринарной экпертизы
. Тогда загадочное существо
было направлено в Костанайский образовательный педагогический институт.