Загадочного "червя" из Костанайской области направят на гистологическую экспертизу

Закон и Порядок
Азамат Сыздыкбаев
Фото с сайта ng.kz
Загадочное существо, найденное в куче угля жителя села Баганалы Костанайской области, пройдет гистологическую экспертизу на предмет выявления происхождения, передает Kazpravda.kz

Как сообщили корреспонденту Kazpravda.kz эксперты Кафедры естественных наук, уже сейчас можно смело утверждать, что неизвестное пока существо не имеет никакого отношения к палеонтологии. Ученые уверены, что ткани останков "червя" имеют современное происхождение, правда, до проведения дальнейших исследований пока неясно, к какому именно биологическому виду принадлежит таинственное существо.

В ближайшие дни ткани "червя" будут исследованы гистологами, после чего ситуация обещает немного проясниться.

Напомним о первых результатах ветеринарной экпертизы. Тогда загадочное существо было направлено в Костанайский образовательный педагогический институт.

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