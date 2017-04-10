Члены краеведческого общества «Прииртышье» совместно с историко-краеведческим музеем рассказали об этой уникальной находке. Обнаружил геоглиф Марат Сасанов, который обратил внимание, что 15 одиночных курганов у подножия Семей-тау образуют идеальную кривую линию в виде кубической параболы. При этом оценить масштабы и значимость находки можно только с высоты.

По мнению Марата Сасанова, создатели узора должны были использовать определенный алгоритм при возведении сооружения, так как если хоть один из курганов сдвинуть даже на один метр, гармония параболы нарушится. Значит, люди, жившие несколько тысяч лет назад, обладали знаниями, позволившими создать удивительный геоглиф. Но зачем? У краеведов две гипотезы.

Первая – для ритуальных целей, ведь недалеко находится так называемый царский курган диаметром 25 м. К сожалению, он был разграблен, но черные археологи все-таки оставили трофей и для членов краеведческого общества «Прииртышье» – бронзовую пряжку от ремня с железным язычком, датируемую первым тысячелетием до нашей эры. О принадлежности его к той или иной культуре можно будет говорить только после раскопок.

Вторая гипотеза – геоглиф был создан как астрономическая обсерватория. На эту мысль натолкнуло наличие поблизости пяти курганов с «усами». Это самые загадочные артефакты степи – от небольшого кургана отходят два «уса», выложенные камнем. «Усы» могут быть от нескольких до сотни метров. Причем на их концах располагаются визирные камни.

Возможно, с их помощью кочевники определяли дни равноденствия и солнцестояния, а также наблюдали за появлением созвездий и движением звезд. Гипотезы высказаны, но для разгадки истинного предназначения курганов понадобится их комплексное исследование с привлечением астрономов.