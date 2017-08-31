Загипа Балиева приняла участие в республиканском конкурсе рисунков

Общество
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Жюри республиканского конкурса детских рисунков "Давай нарисуем сказку!" подвели итоги конкурса и объявили победителей, сообщает Kazpravda.kz.

Рисунки победителей войдут в книгу в качестве иллюстраций к сюжету сказки. В результате в свет выйдет книга, созданная детьми для детей. Конкурс проводился с 3 июня по 15 августа 2017 года. После завершения сбора рисунков состоялось собрание жюри, которое определило работы 15 победителей. Автором сказки "Храбрая Вакцина" является филолог, заслуженный педагог РК Мухан Куатбаев.

Проект поддержали в качестве жюри Загипа Балиева – депутат Мажилиса Парламента РК – Уполномоченный по правам ребенка Республики Казахстан, Сурия Есентаева – председатель ОО "НМО", Дурумбетов Еркин, генеральный директор Научно-практического центра санэпидэкспертизы и мониторинга Комитета общественного здоровья МЗ РК, Шукаева Асель,руководитель департамента вакцин, Pfizer Export B.V. в Республике Казахстан, Марат Бекеев – художник, член Союза художников Казахстана, Нурлан Каражигитов – музыкант, музыкальный продюсер, Серик Акишев – телеведущий, продюсер.

"Забота о своем здоровье – это часть культуры, образа жизни, который желательно прививать детям с самого раннего возраста. Этот проект может послужить хорошим стартом. Мы должны набираться гражданского мужества и активно работать в направлении повышения медицинской грамотности среди населения", – поделилась своими мыслями Загипа Балиева, Депутат Мажилиса Парламента РК – Уполномоченный по правам ребенка Республики Казахстан.

В конкурсе принимали участие дети от 3 до 8 лет. Сказка и условия конкурса были опубликованы на сайте http://konkurs.nmo.kz/all/, дети могли выбрать одну из пяти тематик и выслать свой шедевр на электронный адрес. Также в рамках конкурса были организованы детские площадки для рисования в крупных торговых центрах Алматы, Астаны, Актау, Караганды, Шымкента.

"Возраст с 3 до 8 лет для участников конкурса был выбран не случайно – именно в этот период происходит активная закладка знаний о медицине и здоровье. В свою очередь родители детей этой возрастной группы нуждаются в проверенной информации о мерах профилактики инфекционных заболеваний", – сказала председатель ОО "НМО" Сурия Есентаева.

Проект был организован общественными объединениями "Научно-медицинское общество" и "Вакцинология" при поддержке Министерства здравоохранения Республики Казахстан, филиала компании Pfizer Export B.V. в Республике Казахстан, ТРЦ MegaPark, ТРЦ Mega Silkway, Центра развлечений Next.

"Помимо своей основной деятельности – разработки инновационных препаратов в сфере иммунопрофилактики,онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, ревматологии, редких заболеваний и других нозологий, компания Пфайзер, будучи социально ответственной, поддерживает проекты, которые носят образовательный и просветительский характер. Успехи в формировании общественного здравоохранения во многом зависят от правильного отношения граждан к своему здоровью. Для достижения этой цели необходимы совместные усилия, чтобы сохранить жизни людей и улучшить ее качество", – отметил Махматов Маусыр, директор филиала компании Pfizer Export B.V. в Республике Казахстан.

Имена победителей опубликованы на сайте конкурса и на официальных страничках в социальных сетях.

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