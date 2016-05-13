Заглавный саундтрек "Игры престолов" исполнил кыргызстанский оркестр на национальных инструментах
Культура
Музыканты фольклорно-этнографического театра "Ордо Сахна" исполнили знаменитую музыку композитора Рамина Джавади, которая является заглавным саундтреком сериала "Игра престолов", на национальных инструментах, сообщает портал Zanoza.kg.
"Мелодия идеально легла на звучание национальных инструментов. Более того, музыканты из "Ордо Сахны" решили пойти еще дальше – виртуозы "вплели" в знаменитую музыку мелодию кыргызской песни "Жайлоодо" композитора Калыя Молдобасанова", – отмечают авторы идеи.
Народный этнографический театр "Ордо Сахна" был создан в 1999 году и объединил группу профессиональных музыкантов, выпускников консерватории и лауреатов международных и региональных конкурсов. Театром руководит режиссер Шамиль Джапаров.