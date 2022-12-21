Заглянем в запасники

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Флора Левина, область Абай

Недавно Музей имени семьи Невзоровых пригласил семейчан посмотреть коллекции из хранилища музея.

На стационарных выставках, как правило, показывается лишь небольшая часть фондов, а остальная – ждет своего часа в запасниках. Более чем из пяти с половиной тысяч произведений, хранящихся в фондах музея Невзоровых, постоянно экспонируется не более 10% коллекции. Устранить такую несправедливость решили, открыв временные выставки.

– В преддверии Дня Независимости мы решили сами «заглянуть» в запасники и посмотреть, что изменилось с 1991 года. Подсчитали и поняли, что коллекция музея за это время увеличилась на 2 247  экспонатов. Многие из вновь поступивших работ побывали на временных выставках очень давно, но далеко не все, некоторые мы решили представить вниманию посетителей, – говорит директор музея Татьяна Стромская.

Так, впервые семейчане увидели работы замечательного мастера Гани Баянова. Произведение «Девушка, читающая письмо» художник передал в дар музею. Его работы очаровывают особой музыкальностью цветовых отношений, тонкостью передачи внутреннего состояния души.

Благодаря друзьям музея коллекция постоянно пополняется. К примеру, в фондах хранится 15 произведений Александра Осипова, одного из самых ярких, своеобразных художников современного Казахстана. Экспонируются сейчас две работы мастера.

150 работ Шакура Абдулганиева, нашего земляка, передала в дар его дочь, Светлана Визер, на выставке, правда, представлена, только одна из них.

– Список даров и приобретений, «дремлющих» в хранилище экспонатов, можно продолжить. Причина понятна: музей испытывает большие затруднения из-за недостатка экспозиционных площадей, но тем не менее сейчас в двух залах удалось разместить 75 произведений живописи, графики и скульптуры. Безусловный интерес у жителей города вызывают работы наших местных художников: Сергея Леонтьева, Евгения Сухова, Николая Яковлева, Валентина Христолюбова, Владимира Третьякова, Гумара Макарова, Олександра Махно, Леонида Медведева, Виктора Шмидта и других. Здесь же представлены произведения широко известных мастеров казахстанского искусства – Елены Воробьевой, Галыма Каржасова, Евгения Фридлина, Камиля Муллашева, Азата Табиева, Динары Алиевой, Малика Дуйсембаева, Сауле Дюсембиной, – рассказывает Татьяна Стромская.

Музей хранит и значительную часть работ художников из стран СНГ. Зрители знакомятся с работами Сергея Александрова, Геймрана Баймуханова, Елены Чебаевой, Анастасии Гуровой, Ормонали Идирисова…

Не меньший интерес вызывают фарфоровые статуэтки советского периода. Многие из нас помнят эти маленькие шедевры мелкой пластики, изображающие сказочных персонажей, детей, балерин, животных… Художники, создававшие их – Елена Янсон-Манизер, Павел Кожин, Галина Столбова, Елена Малышева, Софья Велихова, Оксана Жникруп, Светлана Болзан-Голембовская, Зина Улсте, были настоящими, большими скульпторами.

В музее отметили, что годы независимости, особенно 90-е, были непростыми. Но Музей Невзоровых жил, пополнял коллекцию, создавал проекты и, что особенно важно подчерк­нуть, обрел в 1997 году новый дом – прекрасное старинное здание, дом купца Степанова по улице Пушкина, 108.

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