​Заглянули в город будущего

Данный проект был приурочен к международной выставке «ЭКСПО-2017». Застройка осуществляется при государственно-частном партнерстве «Самрук-Казына Девелопмент» и строительной компании BI Group. Общая стоимость проекта составляет 44 млрд тенге.

– На территории общей площадью более 20 гектаров, расположенной на левом берегу столицы, планируется строительство многоэтажных домов, коммерческих офисных зданий, объектов культуры и социальной инфраструктуры, а также иных сооружений с парками, водоемами и ледовым катком, рассказывает директор проекта «Зеленый квартал» Ербулат Мукашев. – Это первый проект в Казахстане, который будет удостоен международного сертификата «Лидерство в энергетическом и экологическом проектировании».

В проекте будут использоваться только самые передовые инженерные технологии: система «умный» дом, энергоэффективные алюминиевые витражные системы от компании Schuco, самоочищающийся экологически чистый фасадный материал KMEW японского производства. Бизнес-центры на территории квартала будут оснащены инновационными инженерными системами: напольная плитка, генерирующая электричество при ходьбе, стекло, меняющее матовое состояние на прозрачное за доли секунды, очистка и повторное использование воды в коммерческих зданиях. Для автоматизации процессов и операций инженерных процессов предусмотрена автоматизированная система управления зданием.

Как отметили застройщики, в «Зеленом квартале» также пре­дусмотрены «умные» сис­темы парковок и система централизованного сбора мусора по различным типам. Использование передовых подходов, высокотехнологичных материа-лов свидетельствует о том, что в основе «зеленого» строительства лежит забота об окружающей среде и здоровье человека.

– Естественное озеро, расположенное на территории комплекса, станет излюбленным местом отдыха. Одним из источников питания данного водоема являются подземные родники, вода в которых прошла проверку и соответствует высоким стандартам качества. Регулярное проведение профилактических мероприятий по очистке вод позволит сохранить все великолепие и природную красоту озера, – подчеркнул Е. Мукашев.

Парковые зоны площадью более 14 га будут организованы с элементами ландшафтного экодизайна, разработанного знаменитым британским архитектурным бюро AEDAS и известным строительным концерном Megaline.