В соцветье множества проектов одним из недавно начатых энергичным руководителем крестьянского хозяйства «АтырауАгроӨнімдері» Владимиром Розметовым является ферма по разведению коз. Полторы сот­ни голов были доставлены из Голландии, прошли адаптацию и уже начали давать приплод. Как раз в день нашего приезда на свет появились первые трое козлят, мамаши которых беспокойно засуетились, увидев, что их детишек берут люди на руки.

– Козье молоко ценится за свои целебные свойства: поднимает на ноги больных и ослабленных детей, – рассказывает исполняющий обязанности управляющего фермой Жангельды Токов. – А сыр из козьего молока богат витамином Д и кальцием, поэтому полезен для детей.

Ферма, рассчитанная на 600 коз, соседствует с перерабатывающим комплексом, где в данный момент идет монтаж оборудования – устанавливаются доильные аппараты и перерабатывающие установки. По словам Владимира Розметова, в день молочный цех будет перерабатывать 3 тыс. литров молока. На начальном этапе появится 10 видов продукции разной жирности – козье молоко, сыворотка, сыры, творог, сливочное масло и сметана.

В перспективе ассор­тимент достигнет 40 видов. Со сбытом проблем не будет, ведь уникальный по свойствам продукт ждут в детских садах и школах. Есть у крестьянского хозяйства и своя сеть магазинов.

Как известно, реализация подобных проектов позволяет не только насытить рынок местной продукцией отменного качества и по доступным ценам, но и положительно влияет на социальное самочувствие людей, занятых в производстве. Что нужно человеку, родившемуся и выросшему в сельской местности? Конечно же, стабильная работа, позволяющая растить детей и обеспечивать потребности семьи.

Жангельды Токову сегодня доверен самый важный этап – процесс адаптации заграничных коз, которых нужно вовремя покормить, проследить за составом корма и состоянием здоровья. Немаловажно и вовремя отселить окотившихся коз, чтобы взрослые не травмировали молодняк. Работа насколько кропотливая, настолько и ответственная.

– Я начинал в этом хозяйстве разнорабочим, брался за все, наверное поэтому Владимир Федорович доверил мне этот участок, – делится Жангельды. – Здесь мы нужны круглосуточно, поэтому живем в селе Сарайчик, где нам предоставили дом. Помогают мне супруга Гульбаршин и сын Еркебулан.

Жангельды в поисках работы переехал в Махамбетский район из Кызылкогинского, а затем перевез и жену – бывшая библиотекарь помогает ему управляться с козами. О таком повороте в профессиональной карьере Гульбаршин не жалеет: «Главное, что мы вместе и заняты делом», – признается она.

Устроился рабочим на ферму и сын Еркебулан – по специальности он нефтяник, но решил поработать рядом с родителями. По его словам, настоящий труд закаляет характер, а учитывая, что комплекс будет развиваться, то и его навыки и высшее образование сгодятся.

– Наш труд делает нас счастливыми, ведь вы понимаете, что такое сидеть без работы – нелады в семье, плохое настроение, отсутствие перспектив. Сегодня мы уверены в завтрашнем дне и знаем, что открытие такой современной фермы стало возможным благодаря реализуемым по инициативе Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева программам поддержки села, – говорит Жангельды Токов. – Сами посудите – в нашем крестьянском хозяйстве созданы все условия – хорошая зарплата, выращиваются овощи и фрукты, которые мы получаем бесплатно, нас обеспечили жильем. Разве этого мало для простого человеческого счастья?!

В крестьянском хозяйстве «Атырау­АгроӨнімдері» более 300 работников, которые заняты благородным делом – работой на земле, они выращивают своими руками овощи, виноград и яблоки, занимаются разведением рыбы, пасут овец и коров.

Учитывая возможности и темпы, с которыми реализуются проекты в АПК, в ближайшие годы людей труда в регионе станет еще больше. На очереди – запуск молочно-товарного комплекса, открытие птицефабрики по производству гусятины и мяса бройлеров, а также товарно-осетровой фермы.

Ринат КУЛЬМАГАМБЕТОВ, Атырауская область