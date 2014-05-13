Общество
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Это специализированная эк­с­позиция стала первой официально одобренной Бюро международных выставок (МБВ) к проведению в развивающейся стране. Главная ее тема – «Вызовы новых путей развития» –отразила в себе и другие направления экспозиции, связанные с состоянием современной науки, разработкой новых технологий, эффективным использованием ресурсов и безопасности утилизации.

Сами корейцы проведению международного мероприятия придавали большое значение. Прежде всего потому, что со времени их первого участия во Всемирной экспозиции в Чикаго в 1893 году прошло ровно 100 лет. И за этот период страна сумела совершить огромный рывок вперед и от уровня развивающихся перейти к уровню успешной индустриальной страны. 

К тому же для города Тэджона, пятого по величине в Южной Корее и крупнейшего научно-экспериментального центра, это была еще одна возможность подтвердить свой высокий статус.

Вековому юбилею участия Кореи в EXPO были посвящены специальные мероприятия. 

К этому событию в городе был построен мост EXPO Bridge.

Данная выставка, длившаяся 3 месяца, относилась к категории специализированных и от универсальных отличалась меньшей продолжительностью и профильной тематикой. В рамках выставки рассматривались наиболее актуальные вопросы современности – глобального устойчивого развития, «зеленых» технологий, экологического будущего планеты.

На территории ЭКСПО-парка Тэджона общей площадью 25 га были размещены экспозиции из 108 стран мира и павильоны крупнейших корейских промышленных корпораций, таких как Samsung и Daewoo. По образу традиционной корейской обсерватории была смоделирована 93-метровая Башня Света, ставшая центральным сооружением международной выставки. На ее вершине располагалась смотровая площадка и кафе. В общей сложности «ЭКСПО-93» посетило более 14 млн. человек.

Программа EXPO 93 отличалась насыщенностью и разноплановостью, она включала в себя темы прорывных технологий, развития связи, охраны окружающей среды и разведки ресурсов. Экспозиционные помещения стали местом демонстрации достижений биотехнологии, авиационно-космической техники, транспорта, информационно-коммуникационной сферы. 

К примеру, были представлены макеты поездов на магнитной подушке и «солнечные» автомобили.

Тема космоса задала тон выставке в Южной Корее, незадолго до этого запустившей собственный спутник связи. Страна стремилась как можно скорее внести вклад в мировое изучение космического пространства, что и обусловило столь высокий здесь интерес к этой области знания.

Экспозиция России была одной из крупнейших и посещаемых. Были представлены новейшие научные разработки и образцы технологий в области исследования космоса и Мирового океана, современных перспективных летательных аппаратов, а также методы получения экологически чистых источников энергии. Среди вызвавших наибольший интерес экспонатов был макет (в натуральную величину) орбитального космического комплекса «Мир» весом около 120 тонн. Космический комплекс вмещал в себя одновременно до 40 посетителей.

После проведения всемирной выставки все сооруженные объекты нашли свое применение и по сей день пользуются популярностью. К примеру, Научный выставочный парк, гармонично вписанный в местный ландшафт, уже зарекомендовал себя как Центр научного образования. Недалеко друг от друга здесь расположены научный район Тэдок, Национальный музей наук, Музей нумизматики и бонистики, Астрономический музей. Притягательным местом отдыха для детей и взрослых стал парк «ЭКСПО» – с колесом обозрения и американскими горками, а также различными экстремальными каруселями и качелями. Здесь расположено множество интересных архитектурных сооружений в виде летающих тарелок, ракет и глобуса. Кроме того, парк «ЭКСПО» знаменит еще и тем, что здесь можно прокатиться на экспериментальном инновационном поезде на магнитной подушке.

По материалам зарубежных СМИ подготовила
Гуляим ТУЛЕШЕВА,
фото с сайта rutraveller.ru

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