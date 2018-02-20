​Загнать в колею

Открывая встречу, председатель комитета Георгий Ким отметил, что согласно Европейскому докладу о состоянии безопаснос­ти дорожного движения Казах­стан среди 50 стран находится на 1-м месте по показателю смерт­ности от дорожно-транспорт­ного травматизма, в связи с чем необходимо выявить причины участивших ДТП и принять меры по их предотвращению путем усовершенствования действующего законодательства.

Между тем реалии подтверж­дают, что в последнее время в стране участились факты грубого нарушения Правил дорожного движения, приводящие к человеческим жертвам.

– Данные о дорожно-транспортных происшествиях вызвали большой общественный резонанс, в частности, смерть 52 человек в сгоревшем автобусе в Актобе, дорожные аварии по вине нетрезвых водителей, факт управления автотранспортным средством лицом, страдающим эпилепсией, – подчеркнул Георгий Ким.

Как отметил заместитель министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев, проблемы действительно на лицо. Что касается безопасности пассажирских перевозок, то, по его словам, МВД намерено запретить нерегулярные перевозки пассажиров физичес­ким лицам и мелким субъектам предпринимательства, которые не имеют собственной производственно-ремонтной базы, инженера-механика и медицинского работника в штате.

По его словам, в стране до сих пор нет четких и жестких требований к организации нерегулярных перевозок.

– Отметки о прохождении предрейсового медицинского освидетельствования водителей и технического осмотра автотраспортного средства ставятся формально, – констатировал замминистра МВД.

Также предлагаются законодательные ограничения по возрасту транспорта, допускаемого к осуществлению регулярных и нерегулярных рейсов. А пока в Казахстане зарегистрировано 90,5 тыс. автобусов, из них 24 тыс. автобусов эксплуатируются больше 20 лет и принадлежат физическим лицам.

Что же касается поднятой сенаторами проблемы управления транспортными средствами лиц с определенным медицинским диагнозом, то МВД признает свое бессилие, так как органы не имеют доступа к базе состоящих на учете в психоневрологическом диспансере граждан. Так, сегодня, прежде чем сдать теорию и практику вождения в спец­ЦОНах, будущий водитель там же, у врача, имеющего все базы учета, получает справку о том, что он не состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

– Но здесь есть другой нюанс. Мы не можем каждый год всех водителей проверять на этот тест. То есть если он один раз получил водительское удостоверение и в тот момент был психически и физически в нормальном состоя­нии, но заболел через 2 года, то эту динамику мы не видим, – признался Ерлан Тургумбаев.

Не имеет МВД также и возможности контролировать своевременность прохождения транспорт­ного техосмотра.

– Законом «О дорожном движении» сотрудникам полиции запрещены беспричинные остановки транспорта. Этим же законом исключено представление водителями документального подтверждения факта прохождения технического осмотра, в связи с чем о полноценном контроле со стороны полиции говорить не приходится, – констатировал Ерлан Тургумбаев, отметив, что зачастую техосмотр проводится формально либо владельцы транспорта его вообще не проходят.